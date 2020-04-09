شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: عزل ألف أسرة فى قريتى "بنى عفان ودموشيا" بعد إصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب البرلمانى عبد الرحمن برعى، إنه جرى عزل ألف أسرة بقريتى "بنى عفان ودموشيا" فى بنى سويف، بعد ثبوت إصابة 26 مواطنا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشدداً على أن الإجراءات المتبعة من الدولة المصرية تجاه حماية المواطنين جيدة جداً وفعالة وحمت حياة المصريين.

وأضاف "برعى"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تعمل على تلبية احتياجات الأسر التى عزلت بالقريتين وهو أسلوب تتبعه مع كافة المناطق التى يظهر بها حالات إيجابية تحمل الفيروس القاتل.

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وأشاد النائب البرلمانى، بالدور الإيجابى الذى يقوم به شباب القريتين، وتابع: "شباب القرية متضامنين على أعلى مستوى ويقومون بدور رائع جداً، حيث يقومون بمساعدة الأسر التى تحت الحجر وتلبية كافة مطالبهم".

وفي سياق متصل، قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إنه منذ ظهور أزمة كورونا المستجد "كوفيد19"، صدرت تعليمات الدولة بالاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات الطبية والجامعية لمواجهة الجائحة، وعليه قمنا بتجهيز 4 مدن جامعية سعت 1200 غرفة مجهزة بالكامل لاستقبال حالات العزل.

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم تجهيز كافة إمكانيات الجامعة من المستشفيات والمدن الجامعية، وجرى عمل صيانة كافة أجهزة التنفس الصناعى والعناية المركزة وتابع: "نحن على أتم استعداد للتعامل حال الاحتياج لها لا قدر الله".