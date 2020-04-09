محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ.ش.أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء أهمية تنسيق السياسات والبرامج بين البلدين في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير بومبيو وموريسون شددا على ضرورة التعامل مع مخاطر الصحة العامة الناجمة عن تفشي المرض.

وشكر بومبيو رئيس الوزراء الأسترالي على دعم بلاده لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم.

وناقش الطرفان أيضا أهمية الاستجابة الدولية القوية لتفشي المرض في المنطقة ، بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيويبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الأسترالي تنسيق المواقف لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.