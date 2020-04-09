محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 628 حالة، بعد تسجيل 32 إصابة جديدة مؤكدة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية - أن عدد الوفيات بلغ 24 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد يوم 2 مارس الماضي، موضحةً أن أغلب الحالات المُصابة سُجلت في العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المُتخذة من قِبل السلطات في هذا الصدد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 628 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.