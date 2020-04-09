حساب المواطن يوضح التعديلات الجديدة به.. ويؤكد على تعليق الطلبات المستجدة

تصدر حساب المواطن محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إصدار أنباء عن بعض التعديلات، الأمر الذي من شأنه جعل الكثيرون من المواطنون السعوديون المستفيدون منه البحث عنه لمعرفة كافة التفاصيل.

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وأعلن سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية للبرنامج بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن البرنامج بدأ بتطبيق تعديل ضوابط الدعم، الشاملة للفرد المستقل، بجانب تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، وتحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وأوضح القحطاني أن التعديلات شملت تعليق استقبال أي طلبات جديدة للحصول على الدعم من حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الـ(28) من شهر مارس لعام 2020م، حيث يشمل ذلك مَن تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو من لم تتم دراسة أهليته.

وأكد أنه سيتم استثناء إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط فيما بعد، مشيرًا غلى أنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجَّلة، وتمت دراسة

أهليتها، حتى دفعة شهر مارس، حيث كان التسجيل متاحًا في البرنامج منذ انطلاقه بديسمبر 2017 حتى مارس 2020م، مما أتاح المجال للمواطنين للتسجيل والاستفادة من خدمات البرنامج.

وتابع المتحدث بأسم حساب المواطن، باقي التعديلات التي تضمنت إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، مرجعًا السبب أن دعم الأسرة هدفًا من أهداف البرنامج، بجان اشتراك الأسرة في استهلاك الطاقة، وقال:"إذ اتضح أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق، وذلك لأنهم يسكنون مع أسرهم".

كما طالب البرنامج من المستفيد المستقل برفع أحد الإثباتات الآتية "عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو إحدى الكليات العسكرية"، وهذا شرط أساسي لضمان

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استمرارية الدعم، بينما أُعطي الأفراد المستقلون مهلة مدة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

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ولابد من أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق، إذ يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020م (بنزين91: 1.55 ريال / لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط).

وأوضح أن هذا التعديل بهدف ضمان توجيه المنافع الحكومية، ليركز البرنامج في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، ورفع كفاءة الدعم بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.

فيما دعا البرنامج المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم التي ستصل من البرنامج في حال كان المستفيد مستوفيًا شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك من خلال الرابط ca.gov.sa

وفي نفس السياق نشر حساب المواطن تغريدة توضح بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في الحساب، على أن يستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

يذكر أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغ أكثر من 68.8 مليار ريال، وأنه يستفيد من البرنامج حاليًا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين البالغ عددهم نحو 15 مليون شخص.