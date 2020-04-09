فاوتشي: أمريكا تجهز سبل تسهيل إعادة الحياة لطبيعتها إذا نجحت جهود مكافحة الفيروس

قال كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة يوم الأربعاء إن مسؤولي الصحة الأمريكيين يجهزون سبل إعادة الأنشطة إلى طبيعتها بالبلاد إذا ثبت نجاح التباعد والخطوات الأخرى المتبعة لتخفيف وطأة كوفيد-19 هذا الشهر في كبح التفشي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب دعت إلى إجراءات لمدة 30 يوما، شملت الحفاظ على مسافة تباعد بين الأشخاص لا تقل عن ستة أقدام (نحو مترين)، وأثرت على حياة

معظم الأمريكيين من خلال الإلزام بالحجر الصحي في المنازل وإغلاق المدارس وإغلاق الأعمال التجارية حتى نهاية ابريل نيسان على الأقل. وقررت بعض الولايات استمرار عمليات العزل في مايو أيار ويونيو حزيران.

وقال الطبيب أنتوني فاوتشي الذي يرأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إن مثل هذه الخطوات يجب أن تستمر لكن هناك إشارات مبشرة على نجاحها.

وقال فاوتشي وهو عضو في فريق مكافحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ”إذا نجحنا، فمن المنطقي أن نخطط على الأقل لما سنمضي فيه لإعادة الحياة إلى طبيعتها. هذا لا يعني أننا سنفعل ذلك الآن لكن يعني أننا نحتاج أن نستعد لتسهيل السبل لذلك“.

وقال فاوتشي وخبراء آخرون بالصحة العامة إن الاجراءات الصارمة ضرورية للسيطرة على الانتشار السريع وربما القاتل للمرض الذي أدى بالفعل لنحو 400 ألف إصابة مؤكدة وقرابة 13 ألف وفاة حتى رغم تأثير عمليات العزل العام على الاقتصاد الأمريكي.