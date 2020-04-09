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شفاء حالة جديدة من فيروس كورونا في سوريا

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أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الأربعاء، شفاء حالة جديدة من المصابين بفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك مجموع

حالات الشفاء الى 4، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة

المصابين بالفيروس بلغت حتى اليوم 19 حالة، بينها أربع حالات شفاء وحالتا وفاة.

وكانت الوزارة أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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