شفاء حالة جديدة من فيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الأربعاء، شفاء حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك مجموعحالات الشفاء الى 4، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلةالمصابين بالفيروس بلغت حتى اليوم 19 حالة، بينها أربع حالات شفاء وحالتا وفاة.
وكانت الوزارة أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
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