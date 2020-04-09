معهد هوبكنز : حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 14 ألف حالة

بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 14 ألفا 262 حالة، حسبما أفاد معهد جونز هوبكنز، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيانات المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ناهز 420 ألف حالة، وتماثلت قرابة 23 ألف

حالة للشفاء.

ووفقا للإحصاءات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل أكثر من 1.35 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" عبر العالم، بينها ما يزيد عن 79.2 ألف حالة وفاة.