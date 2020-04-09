خسر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير اليوم الأربعاء استئنافا ضد حكم بسجنه لمدة عامين بتهمة الفساد، حسبما قال محاميه، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال هاشم الجعلي إن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم لكننا سنقدم استئنافا في المحكمة العليالأننا مقتنعون تماما بعدم وجود قضية ضد البشير.
وفي ديسمبر، صدر حكم بحق البشير، البالغ من العمر 76 عاماً، مفاده، أن الرئيس السابق سيقضي وقته في مركز إصلاح للمسنين على النحو
لكن الأحكام المعلقة في قضايا أخرى -قتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط البشير في أبريل الماضى وانقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة- لا تزال تجعله يقبع في سجن كوبر بالخرطوم على ذمتها.
وكان البشير قد أدين في ديسمبر بتهمة "الفساد" و"حيازة عملة أجنبية" بشكل غير قانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة سودانية ترفض طلب البشير وتؤيد إيداعه في مؤسسة إصلاحية لإدانته بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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