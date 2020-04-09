ماكرون: نرفض توريط منظمة الصحة في حرب بين واشنطن وبكين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمنظمة الصحة العالمية التي واجهت انتقادات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مسؤول في قصر الإليزيه عقب اتصالهاتفي بين الرئيس الفرنسي ومدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن ماكرون "أكد ثقته بالمنظمة ودعمه لها وأعرب عن رفضه لرؤيتها مجرورة إلى حرب بين الصين والولايات المتحدة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه انتقادات إلى منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالانحياز إلى الصين.
ورفض مدير المنظمة انتقادات ترامب ونفى انحيازها لأي دولة، معربا عن أمله في مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة بشكل طبيعي.
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