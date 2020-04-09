تحرير معسكر اللبنات ومواقع في البيضاء باليمن

في إطار هجومها الواسع على عدة جبهات، استعادت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، السيطرة على معسكر اللبنات شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، فيما نجحت القوات المشتركة في تحرير مناطق استراتيجية في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز الميليشيا. وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، أن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على معسكر اللبنات والجدافر في الجوف فجراً بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية، لافتاً إلى أن قوات الجيش دخلت معسكر اللبنات ولاذت ميليشيات الحوثي بالفرار.

معسكر اللبنات

وقال مصدر عسكري، إن قوة مشتركة من المنطقة العسكرية السادسة وأفراد المقاومة الشعبية شنت أمس هجوما واسعا على مواقع الحوثيين شرقي مدينة الحزم، وتمكنت من استعادة السيطرة على معسكر اللبنات في مديرية «خب والشعف». وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 20 من مسلحي الحوثي وإصابة آخرين، فيما يواصل الجيش هجومه باتجاه مواقع الحوثيين في الجوف.

جبهة الملاجم

في جبهة الملاجم، نجحت القوات المشتركة في اليمن أمس في تحرير مناطق استراتيجية، شرقي محافظة البيضاء، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، فيما دمرت مقاتلات التحالف معسكراً للميليشيا في مديرية مكيراس التابعة لمحافظة أبين. وقال قائد اللواء 19 العميد الركن علي الكليبي، إن القوات المشتركة تمكنت من السيطرة الكاملة على عدد من المواقع في مفرق أعشار ووادي فضحة، بجبهة الوهبية.

سلسلة جبال الشهيد

وأوضح أن القوات حررت سلسلة جبال الشهيد، وجبال اللبان، وسلسلة جبال الغدير ذات الأهمية الاستراتيجية التي تربط بين مفرق أعشار، ووادي فضحة، مشيراً إلى أن المواجهات تدور بغطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي قصفت تعزيزات حوثية قادمة من مديرية السوادية باتجاه جبهة الملاجم. ونقلت مواقع محلية عن مصدر عسكري قوله إن «ثلاثة ألوية عسكرية في الجيش نفذت عملية مهمة في مناطق الملجم، وناح، وقانية في محافظة البيضاء، بمشاركة من مقاتلات التحالف العربي»، مؤكداً أن العملية أسفرت عن تقدم القوات المشتركة في المنطقة وسيطرتها على مواقع مهمة منها جبل لبان الاستراتيجي. وأشار إلى أن القوات المشتركة قامت بنصب الكمائن لمسلحي الحوثي خلال العملية، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم، والاستيلاء على عدد من المركبات العسكرية والمدرعات.

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مساندة التحالف

في موازاة ذلك، نفذت مقاتلات التحالف المساندة أكثر من 19 غارة استهدفت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي التي تلقت خسائر كبيرة في الأرواح والآليات، واستهدفت أيضاً معسكر المجد في مديرية مكيراس على حدود محافظة أبين، الذي يعد أهم موقع للميليشيا يستخدم كمنطلق لمهاجمة المناطق المتاخمة في محافظة أبين.

أما في محافظة تعز، فخاضت قوات الجيش معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي، وقتلت أكثر من 22 من عناصر الحوثي، وتركزت هذه المواجهات في محيط جبل هان وجبهة الصياحي ومرتفعات موكنة والخلوة وماتع غرب المدينة على مهاجمة ميليشيا الحوثي.

أمريكا تدين

على الصعيد السياسي، دان السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل، إطلاق الحوثيين صواريخ وقذائف الهاون على مدينة تعز، والتي أصابت قسم النساء في السجن المركزي، ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من الضحايا. وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن على صفحتها بالفيسبوك، إن العمل الاستفزازي والتصعيدي من قبل الحوثيين في اليمن يجب أن يتوقف، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تدعو الأطراف اليمنية كافة إلى العمل على إيجاد حل سياسي فوري.