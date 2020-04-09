محكمة الاستئناف السودانية تؤيد سجن البشير

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

أيدت محكمة الاستئناف في السودان حكم الإدانة الصادر في حق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمس، بعدما تقدم محاموه بالاستئناف ضد حكم عليه بالسجن لمدة عامين في ديسمبر الماضي، بعد إدانته في قضية تتعلق بالاحتفاظ بالنقد الأجنبي بمقر إقامته، عقب الإطاحة به في أبريل 2019.

يأتي ذلك في وقت، تطورت أزمة الخبز في الخرطوم إلى إغلاق جزئي للمخابز في العاصمة السودانية.

من جانبه، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة «أوتشا» من أن نقص الأدوية والأزمة الاقتصادية وتواضع النظام الصحي عوامل تهدد السودان في التصدي لفيروس «كورونا» في حال تفشي الوباء على نطاق واسع.

وقال المكتب في تقرير إن النظام الصحي في السودان تأثر لسنوات من نقص الاستثمار والأزمة الاقتصادية، وأن المرافق الصحية تعاني من نقص في العاملين، ونقص في التجهيز لمواجهة حالات التفشي الواسعة النطاق، وأشار إلى وجود نقص كبير في الأدوية الأساسية.

من جانبها، قالت جوي يب سن، منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، إن تقديم المساعدات قد يتأخر أو يفشل بسبب جائحة «كورونا» ما لم يجر التنسيق له بشكل صحيح.

وفي غضون ذلك، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن الدول الأعضاء يبحثون عن طرق لدعم السودان في مساعيه لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد. وأوضحت بعثة الاتحاد في السودان أن الجائحة تؤثر على القارة الأوروبية، ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يبحثون عن طرق لدعم السودان في مساعيه لمحاربة الوباء، من خلال المساعدة في تحديد الاحتياجات والتحديات وزيادة المساعدات للسودان.

وقال جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن التضامن بين الدول والاستعداد لتقديم التضحيات من أجل الصالح العام أمر حاسم، مشدداً على أن التضافر والتعاون عبر الحدود يمكن من التغلب على فيروس«كورونا»واحتواء عواقبه، ولدى الاتحاد الأوروبي دور مركزي يلعبه في هذا المجال.