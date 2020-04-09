نزع 344 ألف لغم زرعها الانقلابيون

بسام عبدالسلام (عدن)
تمكنت الفرق الهندسية العاملة في نزع الألغام باليمن من نزع أكثر من 344 ألف لغم وعبوة متفجرة كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعتها في عدد من المحافظات اليمنية. وأفادت مصادر عاملة في البرنامج الوطني لنزع الألغام باليمن أن الألغام التي جرى نزعها خلال العامين الماضيين جاءت ضمن الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه في اليمن، وعبر مشروع مسام لنزع الألغام الذي تموله قيادة التحالف العربي، لافتا إلى أن تلك المتفجرات تم نزعها من الطرقات الرئيسية والمدن السكنية وقرب الخدمات الأساسية ومزارع المواطنين في الشريط الساحلي الغربي.
وأوضحت المصادر أن عدد الألغام المنزوعة يظهر حجم الكارثة وجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني ، لافتا هناك تقارير أولية تؤكد أن ميليشيات الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم في 15 محافظة يمنية، من جميع أنواع الألغام المضادة للمركبات والأفراد والألغام البحرية.
وأشارت المصادر إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أزال أكثر من 66 ألف قطعة متفجرة خلال العام 2019 في 11 محافظة يمنية كانت تهدد حياة 126 ألف شخص، موضحا أن البرنامج تمكن خلال العام 2018 من إزالة أكثر من 120 ألف متفجّر، بعد عمليات مسح الأراضي وإزالة الألغام في 16 محافظة و81 مديرية، وتم تطهير أكثر من 6.4 مليون متر مربع من الأراضي.
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