الجيش اليمني يستعيد أكبر قاعدة عسكرية في الجوف

عقيل الحلالي (صنعاء)

استعاد الجيش اليمني، بإسناد جوي من التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الأربعاء، السيطرة على معسكر «اللبنات» الاستراتيجي أكبر قاعدة عسكرية في محافظة الجوف «شمال شرق»، وذلك بعد عشرة أيام على سقوطها بأيدي ميليشيات الحوثي الانقلابية. وذكرت مصادر ميدانية في الجوف لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش، مسنودة برجال القبائل المحلية وطيران التحالف العربي، نفذت صباح الأربعاء عملية عسكرية لاستعادة معسكر اللبنات الاستراتيجي الواقع على بعد 15 كيلومتراً شرق مدينة الحزم، مركز المحافظة، ولا يبعد كثيراً عن محافظة مأرب.

وشنت مقاتلات التحالف، صباح أمس الأربعاء، أكثر من 15 غارة على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في منطقة اللبنات ومحيطها، ونفذت لاحقاً 9 غارات دمرت تعزيزات للميليشيات على أطراف مدينة الحزم.

وأوضحت المصادر الميدانية أن قوات الجيش تمكنت بعد ساعات من المواجهات من السيطرة على معسكر اللبنات، والمرتفعات الجبلية الاستراتيجية المحيطة بها، مشيرة إلى أن قوات الجيش واصلت تقدمها وسيطرت على مواقع الجدافر، لقشع، والبرش، وحررت مساحات كبيرة من الصحراء باتجاه مدينة الحزم، الخاضعة لهيمنة الميليشيات الحوثية منذ مطلع مارس الماضي.

وأعلن الجيش اليمني، مساء أمس في بيان، «استعادة معسكر اللبنات الاستراتيجي بشكل كامل، وتطهير عدد من المواقع والجبال في مناطق اللبنات العليا والسفلى، إضافة إلى إحراز تقدم كبير في سلسلة جبال الندر، وصولاً إلى جبال الجدافر ولقشع والبرش».

وأشار البيان إلى أن استمرار المعركة شرق مدينة الحزم «وسط تقدم قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية باتجاه» عاصمة محافظة الجوف، لافتاً إلى «انهيار كبير في صفوف الميليشيات وفرار جماعي لعناصرها مخلفة العشرات من جثث قتلاها في جبال وشعاب المنطقة».

وذكر مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، في تغريدة على «تويتر» أن أكثر من 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم خلال عملية تحرير معسكر اللبنات «مازالت جثثهم متناثرة على الأرض»، مضيفاً أن قوات الجيش استولت على آليات عسكرية وأسلحة وذخائر كانت بحوزة ميليشيات الحوثي، بينها مدرعة وسبع ومركبات ورشاش مضاد للطيران. وأفادت مصادر محلية في الجوف لـ«الاتحاد» بأسر القوات الحكومية أعداداً من مسلحي ميليشيا الحوثي خلال اقتحام وتحرير معسكر اللبنات الاستراتيجي، مشيرة إلى أن القوات، وبغطاء جوي من التحالف، واصلت مساء الأربعاء تقدمها باتجاه مدينة الحزم، وأنها حررت قرية المساعفة التابعة للمدينة وتقع في الشمال الشرقي.

وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان على «تويتر» تحرير معسكر اللبنات في الجوف من الميليشيات الحوثية إثر هجوم واسع للجيش «من عدة محاور»، مثمناً «عالياً» الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية للشعب اليمني في «معركة الخلاص من الميليشيا الحوثية». وقال الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تكبدت، الأسبوع الجاري، في المعارك المحتدمة مع قوات الجيش في جبهات الجوف ومأرب والبيضاء «خسائر فادحة هي الأكبر» منذ سنوات. وكانت القوات اليمنية حررت، أمس الأول، مناطق استراتيجية في شمال محافظة البيضاء (وسط) بعدما استعادت مطلع الأسبوع الحالي سلسلة جبلية استراتيجية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب (شرق)، فيما قدر أعداد قتلى الميليشيات بالمئات.

وواصلت قوات الجيش وبغطاء جوي من التحالف، أمس الأربعاء، تقدمها في المعارك ضد الحوثيين في أكثر من جبهة بمحافظة البيضاء، حسبما أفادت مصادر في الجيش والمقاومة المحلية.

وقال قيادي في المقاومة الشعبية بالبيضاء، إن قوات الشرعية سيطرت، صباح الأربعاء، على منطقة شرجان في مديرية مكيراس، جنوب شرق البيضاء، مشيراً إلى أن طيران التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين في منطقة ثرة على الحدود بين مديريتي مكيراس ولودر، حيث تتبع الأخيرة محافظة أبين الجنوبية.

وفي شمال محافظة البيضاء، شنت القوات الحكومية مدعومة بطيران التحالف، فجر الأربعاء، هجوماً على مواقع لميليشيات في منطقة قانية المتاخمة لمحافظة مأرب. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الهجوم خلف خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات، مضيفاً أن مقاتلات التحالف قصفت بعدة غارات مواقع للحوثيين في قانية، ما أسفر عن تدمير مخزن أسلحة تابع لهم، إضافة إلى إحراق وإعطاب عربة «بي ام بي» وثلاث مركبات عسكرية. كما أوقعت الضربات الجوية أعداداً من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية. كما استهدفت أربع غارات للتحالف مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية مجزر شمال محافظة مأرب، وأصابت ضربات أخرى تحركات للميليشيات في صرواح غربي المحافظة. وقال المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، مساء أمس، إن «قوات الجيش، وبإسناد كبير من رجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية، تواصل التقدم في مختلف الجبهات»، مؤكداً في بيانه الأسبوعي أن «قوات الجيش تحرز تقدمات وانتصارات كبيرة في ظل الانتقال الكبير في سير المعارك والتحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم». وأشار إلى أن القوات حررت واستعادت، هذا الأسبوع، «العديد من المواقع والمساحات الشاسعة» فيما تكبدت ميليشيا الحوثي «خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».

إحباط هجومين للحوثيين جنوب الحديدة

أفشلت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجومين لميليشيات الحوثي الانقلابية على مديرية حيس المحررة جنوب محافظة الحديدة.وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة أن قوات اللواء 11 عمالقة، التابع للقوات المشتركة، صدت هجومين لميليشيات الحوثي على مديرية حيس من المحورين الشمالي والغربي، مؤكدة مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات خلال الاشتباكات على أطراف المديرية. وواصلت ميليشيا الحوثي، أمس الأربعاء، خروقاتها النارية لاتفاق السلام في محافظة الحديدة، واستهدفت مواقع للقوات المشتركة وتجمعات سكنية في عدة مديريات، وأطلقت النار صوب مناطق سكنية بمدينة التحيتا، ما أسفر عن إصابة مواطن برصاص قناص حوثي.