أطباء وحقوقيون وعلماء دين لـ«الاتحاد»: ضرورة الالتزام بميثاق «هلسنكي» والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الصحية

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد أطباء وحقوقيون وعلماء دين في مصر، أهمية حاجة البشرية للتجارب السريرية على البشر والتي تجريها الولايات المتحدة والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي في ظل جائحة انتشار فيروس «كوفيد 19»، ولكن بمعايير وضوابط طبية وأخلاقية ودينية تضمن سلامة وأمن وحقوق الإنسان التي نص عليها ميثاق «هلسنكي».

وأكدوا أن معظم هذه التجارب السريرية للعلاج من فيروس كورونا، أدوية موجودة بالفعل وآمنة وتخضع لمراقبة منظمة الصحة العالمية، مشددين على أهمية تطبيق المعايير الدولية للحفاظ على أمن الإنسان ومنها موافقة المريض على إجراء هذه التجارب، وأن لا يمثل الدواء خطورة على حياة المريض، وعدم تجربته على السيدات الحوامل أو الأطفال. وأكدوا أن المعايير الأخلاقية في التجارب السريرة جزء أساسي في العالم كله، ولا يوجد بحث دوائي أو لقاح يتصل بصحة الإنسان إلا بموافقة لجنة الأخلاق على البروتوكول الخاص به.

تجارب آمنة

وأكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث في مصر سابقاً، أن هذه النوعية من التجارب السريرية على البشر والتي أعلنت عنها بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي لعلاج فيروس «كوفيد 19»، تختلف عن التجارب التي تتم مع اكتشاف أدوية جديدة، مشيراً إلى أنه حتى تُطبق شركات الأدوية العلاج الجديد على البشر، يجب أن يمر بتجارب أخرى، مثل إجراء اختبارات على الحيوانات للتأكد من أنه ليست له آثار جانبية، ثم بعد ذلك يتم إعطاؤه لحيوانات مُصابة بالمرض، فإذا اجتازت هذه المرحلة وثبت فعاليته، تبدأ هذه الشركات من خلال بروتوكولات معينة تجربته على الإنسان.

وأكد الناظر لـ«الاتحاد» أن العلاج الذي يتم تجربته الآن من خلال التجارب السريرية على الإنسان للعلاج من كورونا، علاج موجود بالفعل وآمن وتُعالج به أمراض أخرى، وليس بحاجة لإجراء تجارب على الحيوانات، لأنه معتمد من منظمة الصحة العالمية مثل دواء «هيدروكسي كلوروكوين» لعلاج الملاريا والتهاب المفاصل «الروماتويد»، ومعروف آثاره الجانبية وفوائده، وفي هذه الحالة لا توجد مشكلة في تجربته على مرضى فيروس كورونا المستجد، وكذلك مثل الأسبرين كعلاج للصداع والذي تبين بعد ذلك أنه مهم لمنع جلطات الدم.

وشدد الناظر على أهمية أن تطبق المؤسسات الطبية التي تجري هذه الاختبارات ميثاق «هلسنكي» الخاص بالعلاجات الجديدة، ومن أهمها تعريف المريض بأن هذا علاج جديد وأن هذه «تجربة إكلينيكية»، ثم أخذ موافقة المريض على إجراء هذه التجارب، وعدم إعطاء هذه الأدوية للسيدات الحوامل أو الأطفال إذا ثبت بالفعل أن لها آثاراً جانبية، مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية تتابع هذه الاختبارات، وأن العلماء على بعد خطوات من الوصول إلى علاج لفيروس كورونا.

لجنة الأخلاق

ومن جانبه، أكد الدكتور نبيل الببلاوي، الرئيس الأسبق للشركة المصرية للأمصال الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن دواء جديد للعلاج من «كوفيد 19»، وأن كل التجارب السريرية القائمة الآن وخاصة في الصين وهي 3 تجارب سريرية، تمت على أدوية سابقة وتُحقّق أهم عنصر من عناصر التجارب السريرية على البشر وهي الأمان، ومعروف آثر السمومية لهذه الأدوية على جسم الإنسان، لافتاً إلى وجود بحث أسترالي منشور حول تجارب على خلايا حية خارج جسم الإنسان يتم إصابتها بالفيروس ثم يتم إعطاء الخلية دواء مثل «Paradise» وأثبت هذا العلاج فاعلية كبيرة ونتائج مبهرة مع الجرعة الثانية.

وأكد الببلاوي لـ«الاتحاد» أهمية أن تراعي هذه التجارب تحقيق الفائدة، وأن يكون الدواء فعالاً وأقل ضرراً على الإنسان، وأن يتحمل الباحث نتيجة إجراء التجارب على أن تكون فوائدها أعلى بكثير من الآثار الجانبية لاعتمادها، مؤكداً أن هناك ضوابط ومعايير أخلاقية يجب اتباعها بجانب المعايير الطبية في الاختبارات السريرية، ومنها وجود لجنة الأخلاق المستقلة التابعة لكل دولة والمعنية بمراجعة كل البروتوكولات من الناحية الأخلاقية والإنسانية، حتى لا يتم اعتماد دواء معين يُسبب سرطاناً بعد فترة طويلة من الزمن، مؤكداً أن المعايير الأخلاقية جزء أساسي في العالم كله، ولا يوجد بحث دوائي أو لقاح يتصل بصحة الإنسان، إلا بموافقة لجنة الأخلاق على البروتوكول الخاص به.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب هذه الاختبارات بالإضافة إلى كيانات أخرى مستقلة عن منظمة الصحة مثل وكالة الأدوية الأوروبية «EMA» ولها بروتوكولات خاصة بها تتعلق بمراقبة هذه الاختبارات، بالإضافة إلى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأميركية «FDA». وأشار إلى أن الصين قطعت شوطاً كبيراً في التجارب السريرية الثلاثة على البشر للوصول إلى لقاح ضد فيروس «كوفيد 19» وسوف تنتهي من هذه التجارب نهاية هذا العام.

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حقوق الإنسان

وطالبت مؤسسة «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» في مصر، منظمة ‏الصحة العالمية بمراقبة إعلان الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي خلال إجراء التجارب السريرية لعدد من المستحضرات الدوائية لعلاج مرضى فيروس كورونا، ومدى توافق البحث والتدخل ‏الطبي مع المعايير الأساسية لسلامة المريض، ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة‎ «GCP» ‎العالمية المتبعة وفق إعلان «هلسنكي» الصادر 1964.

وشددت المؤسسة على ضرورة مراقبة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية أي بحث علاجي، ‏وألا تُجرى هذه التجارب إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الصحة من خلال لجنة أخلاقيات البحث ‏العلمي في البلد الذي تُطلب فيه الموافقة على العلاج من تلك السلطات، وأن تكون السلطات هي ‏المسؤولة عن التدقيق في نسبة الفوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة من التجارب، وأن موافقتها ‏تعطي صلاحية لإجراء التجربة فقط ولا تعني أن العلاج سيكون آمناً أو فعّالاً‎‎.‎

وفيما يتعلق بالمعايير التي حددتها مبادئ حقوق الإنسان الخاصة بالتجارب السريرية على البشر للوصول إلى علاج لفيروس كورونا، أكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في مصر، أنه يجب توافر المعايير الدولية التي أرستها الاتفاقيات الدولية والإعلانات والمبادئ التي تتعلق بالحق في الصحة، ومن أهمها الموافقة المكتوبة من قبل المريض أو الإنسان الذي ستُجرى عليه هذه التجارب، وإحاطته علماً بتفاصيل العقار المُستخدم والآثار الجانبية المترتبة عليه، وأن تُجرى هذه التجارب بعد موافقة اللجنة المختصة لاختبارات العلاجات في وزارات الصحة بكل دولة.

وأكد عبد الحافظ لـ«الاتحاد» أنه إذا تعرض أي إنسان لتجارب سريرية من دون علمه أو علم أسرته، فمن حقه أن يلجأ إلى منظمة الأمم المتحدة ممثلة في منظمة الصحة العالمية، وهي تمتلك من الآليات لمعاقبة المؤسسة الطبية أو الشركة أو الدولة التي أجرت هذه التجارب بالمخالفة للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن الحل الثاني اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض عما سببته هذه التجارب من أضرار سواءً مادية أو نفسية أو صحية، مؤكداً على أهمية حاجة البشرية لهذه التجارب السريرية في ظل الجائحة التي داهمت العالم، ولكن بمعايير وضوابط أخلاقية وطبية تضمن حقوق الإنسان.

ضوابط شرعية

ولاشك في أن الإسلام لا يقف ضد أي تقدم علمي يُفيد الإنسانية، ولكنه دائماً يضع الضوابط الأخلاقية لكل شيء جديد حتى يُفوّت الفرصة على العابثين في أي مجال، وهذا ما أكده لـ«الاتحاد» الشيخ عادل أبو العباس من علماء لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حول رأي الشرع في الضوابط الأخلاقية والشرعية لهذه التجارب السريرية، موضحاً أنه إذا كان الإسلام قد بيّـن أنه يجوز للإنسان أن يتبرع بقرنية عينه، أو بأي عضو من أعضائه من دون ثمن يُدفع له، لأن هذه الأعضاء ملك لله عز وجل، فبالطبع يجوز للمسلم أن يوصي بتشريح جثته لطلبة العلم في كليات الطب، ويأذن للأطباء في هذه المسألة لأن فيها منفعة للبشرية.

وأضاف: «إذا كانت الدول في مثل هذه الآونة التي يعاني فيها العالم من فيروس كورونا تقوم بدعوة المتبرعين للقيام بتجارب سريرية على الأدوية الآمنة عليهم، فلابد أن تكون هناك ضوابط أخلاقية وشرعية، ومن أهمها: مصارحة المتبرع بإجراء التجارب عليه بأن هذا الدواء آمن لا محالة، وأن درجة الأمان هي التي يغلب عليها الظن، ثم يؤتى بالمتبرع من دون مال يُدفع له حتى لا يبيع الناس أجسادهم لمثل هذه التجارب، وهذا يكون بناءً وقياساً على قضايا التشريح التي أجازها العلماء فيما سبق».

ميثاق هلسنكي

صاغت رابطة الأطباء العالمية عام 1964 ميثاق «هلسنكي» لتنظيم كيفية إجراء التجارب الطبية والدوائية على الإنسان، ويتوجب على من يقوم بالأبحاث والتجارب الطبية والدوائية الالتزام بما جاء فيه، وقد جرى تعديله عام 1975 على النحو الآتي:

1 - يجب أن تخضع الأبحاث الطبية التي تُجرى على الإنسان إلى المبادئ العلمية المتعارف عليها، وألاّ يُشرع فيها إلاّ بعد اختبارها في المعمل وعلى حيوانات التجارب.

2 - عدم البدء في البحث إلاّ بعد أن تعتمد لجنة علمية خاصة محايدة مشروع العلاج ويكون من صلاحياتها تقديم المشورة والنصح، والرفض أو الموافقة.

3 - أن يكون فريق البحث من المؤهلين علمياً لذلك العمل، وأن يقوم طبيب مؤهل لرعاية الخاضعين للبحث وتحمّل المسؤولية الطبية المترتبة.

4 - لا يسمح بالشروع في الأبحاث الطبية على الإنسان إلا إذا كانت أهمية الغاية متناسبة مع المخاطر التي يُحتمل أن تلحق بالخاضعين لها.

5 - أن تُجرى دراسة قبل الشروع في البحث لتقييم المخاطر المحتملة ومقارنتها مع الفوائد المرجوّة، سواء بالنسبة للخاضعين للتجربة أو لسائر الناس.

6 - احترام حق الخاضعين للتجربة في المحافظة على سلامتهم وخصوصياتهم، وأخذ التحوطات للتقليل من الآثار الضارة إن وجدت على صحتهم الجسمانية أو النفسية.

7 - يجب على الطبيب ألاّ يشارك في أي بحث يتضمن التجارب على الإنسان إلاّ بعد إلمامه بمخاطره المحتملة، كما أن عليه إنهاء التجربة فوراً إذا ما فاقت الخطورة المتوقعة الفائدة المرجوّة.

8 - يجب على الطبيب أن يتحرّى الدقة عند نشر نتائج الأبحاث، ويجب عدم السماح بنشر تقارير التجارب التي لم تتم وفق المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان.

9 - أن توضّح للشخص الأهداف والطرق والفوائد المرجوة والمخاطر الكامنة للتجربة المراد المشاركة فيها، ولا يشرع فيها إلاّ بعد أخذ الموافقة كتابة من الشخص وهو في حرّ إرادته، وله الحق في سحب موافقته متى شاء والانسحاب من التجربة.

10 - يجب أن يقوم بأخذ موافقة المشاركين طبيب محايد لا تربطه بهم علاقة رسمية أو غير ذلك مما يجعلهم في حالة إذعان أثناء إعطاء الموافقة.

11 - في حالة المشاركين القُصّر أو غير المدركين بسبب عيب في العقل أو الجسم أو معدومي الأهلية القانونية، تؤخذ الموافقة من ولي الأمر أو الوصيّ بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في البلاد التي يجرى فيها البحث.