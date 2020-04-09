الأمم المتحدة تدعو إلى الاتحاد ضد «كوفيد - 19»

محمد إبراهيم، جمال إبراهيم، أحمد عاطف، وكالات (عواصم)

دعت الأمم المتحدة إلى الاتحاد وإرجاء الانتقادات بشأن التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما طالبت منظمة الصحة العالمية بعدم تسييس الفيروس بعد انتقادات ترامب أمس الأول للمنظمة بأنّها قريبة من الصين وبسوء إدارة الأزمة، مؤكدةً أن تفشي الفيروس في أوروبا ما يزال مقلقاً جداً رغم تحقيق تقدم، وسجلت بريطانيا والولايات المتحدة أكبر حصيلة يومية في عدد الوفيات فيما تراجع العدد في إيطاليا.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس، أنّ الوقت لم يحن لاستخلاص الدروس حول تعامل منظمة الصحة العالمية مع تفشي وباء «كوفيد 19»، داعياً إلى الاتحاد، في انتقاد مبطن للرئيس الأميركي الذي وجّه اتهامات للمنظمة. ونقل المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك عنه أنّه من «الممكن حصول قراءات متباينة من قبل عدة أطراف للوقائع نفسها»، مضيفاً أنّه بعد الانتهاء من الوباء سيكون هناك وقت للعودة إلى الوراء بشأن تعامل الأطراف مع الملف. وقال «لكنّه ليس الوقت المناسب، الآن هو وقت الاتحاد والعمل سوياً في تضامن لوقف الفيروس».

بدوره، طلب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس، عدم تسييس الوباء، بعد اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنظمة بأنّها قريبة من الصين وبسوء إدارة الأزمة. وقال خلال مؤتمر صحافي «لا تسيّسوا الفيروس»، في إجابة منه على سؤال لأحد الصحافيين حول الاتهامات التي أطلقها ترامب أمس الأول، كما طلب من الولايات المتحدة والصين «الاتحاد لمواجهة هذا العدو الخطر».

وفي السياق ذاته، وصف هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أمس، تفشي الفيروس في القارة بأنه «مقلق للغاية»، وحث الحكومات على توخي الحذر قبل تخفيف الإجراءات التي تفرضها للحد من انتشاره.

وأعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن تسجيل 542 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، استمراراً لتراجع الارتفاع اليومي لحصيلة ضحايا المرض.

وأعلنت السلطات الصحية الإسبانية أمس، تسجيل 757 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت السلطات أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 14555 حالة، مشيرةً إلى أن حالات الإصابة ارتفعت لتصل إلى 146690 حالة.

وفي بلجيكا، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات إلى 2240 حالة بعد تسجيل 205 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وتعافي 487 حالة.

أما في هولندا، فقد سجل أمس، 969 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20549 حالة. كما سجلت 147 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2248 حالة. كما أعلنت السلطات الصحية السويسرية، أمس، تسجيل 64 وفاة جديدة بالفيروس في عموم البلاد.

وتجاوزت الولايات المتحدة 400 ألف إصابة بالفيروس، وفقاً لحصيلة نشرتها جامعة «جونز هوبكنز» التي تحدّثها باستمرار. وتسبب الوباء في ما لا يقل عن 12912 وفاة في البلاد التي تحولت إلى البؤرة الرئيسة لفيروس كورونا الجديد مع 401166 إصابة. وسجلت ولاية نيويورك أمس، رقما قياسياً جديداً في ارتفاع عدد الوفيات بـ779 حالة جديدة.

عربياً، سجلت وزارة الصحة السعودية تراجعاً كبيراً في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، حيث انخفض هذا المعدل أمس، إلى 137 حالة مقارنة مع 272 أمس الأول.

وفي سلطنة عمان، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكّم والسيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن التطبيق يبدأ اعتباراً من صباح غد الجمعة حتى الأربعاء 22 من أبريل، مع استمرار نقاط التحكّم والسيطرة في جميع محافظات السلطنة. كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر. هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية أمس، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بالفيروس وتماثل 72 حالة للشفاء.

وفي الكويت، سجل أمس، 112 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات إلى 855 حالة، كما أعلن عن شفاء 6 حالات مصابة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة.

وفي مصر، مدد حظر التجوال الليلي لأسبوعين آخرين. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، أن الحكومة قررت تمديد العمل بنفس الإجراءات المتبعة حالياً لمكافحة فيروس كورونا لأسبوعين آخرين، بما في ذلك حظر التجوال الليلي. وفي الأردن، قررت الحكومة منع استيراد كافة البضائع ذات المنشأ الإيطالي، باعتبارها إحدى الدول الموبوءة بفيروس «الكورونا». وفي فلسطين المحتلة، أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف حالتين جديدتين بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 263 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة تعافٍ. كما سجلت وزارة الصحة اللبنانية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس، تسجيل 80 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 55 طبيباً وممرضاً بالفيروس منذ انتشار هذا الوباء في تونس.

وفي المغرب، سجّل أمس، 58 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1242 شخصاً. وفي الجزائر، أفادت السلطات الصحية بتسجيل 12 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 205، فيما عرفت حالات التماثل للشفاء ارتفاعاً ملموساً بـ124 حالة جديدة.

مستشفيات إيطالية تتعرض لانتقادات شديدة بسبب فشلها في إدارة الأزمة

تعرضت المستشفيات ودور الرعاية في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا لانتقادات متزايدة بسبب طريقة إدارتها لأزمة فيروس كورونا الجديد، حيث يحقق ممثلو الادعاء في عدة حالات. ويبدو أن فيروس كورونا انتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه في عدد من دور الرعاية في لومبارديا، بؤرة تفشي المرض في إيطاليا، وفقاً لتقارير تداولتها وسائل الإعلام الإيطالية. ووفقاً لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، توفي 110 أشخاص في أحد أجنحة طب أمراض الشيخوخة المعروف بالقرب من ميلانو منذ مارس، وتم إخفاء عدد من الحالات الأخرى. ولم يعلق المرفق الصحي على الاتهامات. وذكر مكتب المدعي العام في ميلانو أنه يحقق في الأوضاع في عدد من دور الرعاية، بينما قال فابريتسيو سالا نائب حاكم إقليم لومبارديا إن الإقليم بصدد تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاتهامات.