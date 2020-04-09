السعودية تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها 2932 حالة، من بينها 2260 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية في الوقت الراهن. وكشف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، عن أن إجمالي الحالات التي تعافت بلغ 631 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 41 حالة وفاة.

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