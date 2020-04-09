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رئيس جنوب أفريقيا يعاقب وزيرة تناولت الغداء بالخارج

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قرر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، أمس الأربعاء، منح وزيرة الاتصالات "اجازة خاصة" لمدة شهرين وخصم شهر من راتبها لانتهاكها ضوابط العزل الصحي العام بأنحاء البلاد وتناولها الغداء مع مسؤول سابق.

واتخذ رامابوسا هذا الإجراء بعد ظهور صورة التقطت للوزيرة ستيلا ندبيني-ابراهامز على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الغداء مما أثار غضب المواطنين القابعين في منازلهم خلال فترة عزل عام لمدة 21 يوما بدأت في 27 مارس لكبح تفشي فيروس .

ووفق الضوابط المفروضة لا يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم إلا للضرورة مثل شراء الطعام أو الحصول على المساعدة الطبية. وألقت الشرطة القبض على أكثر من 17 ألف شخص خلال الأيام القليلة الأولى للعزل العام معظمهم لانتهاك الضوابط.

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وقالت كوسيلا ديكو المتحدثة باسم رامابوسا: "يؤمن الرئيس بأن لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الوزراء. يقول إنه لا يجب أن يقوض أحدنا الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح في هذا الوضع شديد الخطورة".

واعتذرت الوزيرة في تسجيل مصور نشر على تويتر. وقالت: "أود أن اعبر عن أسفي.. للمجتمع بأكمله لانتهاكي ضوابط العزل العام التي وضعت لمكافحة انتشار كوفيد-19".

وأضافت: "نادمة على ما حدث، وأقدم كامل اعتذاري".

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