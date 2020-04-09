شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات «كورونا» في تونس إلى 628 والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية، أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 24 حالة منذ تفشي هذا الفيروس في تونس يوم 2 مارس الماضي.
وأوضحت الوزارة أن أغلب الحالات المصابة سُجلت في العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها.
ودعت وزارة الصحة في بيانها بكل إلحاح كافة المواطنين للالتزام الكامل واحترام القانون وكل الاجراءات المُتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد، وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من إنتشاره.
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