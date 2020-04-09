القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن بلاده ستشهد أياما عصيبة قبل تخطي أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد، داعيا شعبه إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي المعلنة.

وأضاف ترامب، في كلمته بالبيت الأبيض، أن إدارته تتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لفيروس كورونا دون تأخير.

وأشار إلى أن واشنطن قدمت 452 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي مقابل 40 مليون دولار من الصين.

وفي السياق نفسه، أكد ترامب أن صحة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بمرض كوفيد-19، تتحسن.

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واستطرد "تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت اليوم أو تتحسن على الأقل".

وأشار إلى أن جونسون "لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد".

وسجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 1939 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، لتصبح بذلك أعلى حصيلة يومية يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.