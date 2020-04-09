بالذكاء الاصطناعي.. الإمارات تجابه فيروس "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ظل أزمة يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد تبحث كل دولة عما يخفف حدة الأزمة ويحد من انتشار الوباء بين مواطنيها دولة الإمارات العربية المتحدة وجدت سبيلها في الذكاء الاصطناعي.

"ديوا" الإماراتية الأولى عالميا في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي



فريق بحثي من جامعة خليفة يعمل على تطوير أجهزة تنفس صناعي تلبية للمتطلبات المتزايدة عليها عالميا، وزارة الصحة الإماراتية ابتكرت طبيبا افتراضيا للكشف عن الإصابات بكورونا عبر موقع إلكتروني. كما ابتكرت ممرا للتعقيم الذاتي للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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كيف وظفت الإمارات منظومة الذكاء الاصطناعي لمحاربة "كورونا"؟



الإمارات أدخلت إلى الخدمة روبوت يقوم بعمليات التعقيم وتسابق الزمن عبر خط إنتاج لإطلاق المزيد والمزيد.

روبوت الدفاع المدني في أبوظبي يشارك في برنامج التعقيم الوطني ودرون شرطة رأس الخيمة تتحدث بلغات عديدة لتوعية المجتمع بالبقاء فى المنازل بالإضافة إلى طالبة جامعية تبتكر كمامة شفافة للصم والبكم.