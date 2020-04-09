استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، حيا سكنيا في مدينة مأرب، شرقي اليمن، بصاروخ باليستي، بعد ساعة من إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.



وقال سكان محليون لـ"العين الإخبارية"، إن صاروخا باليستيا سقط في حي "المجمع" السكني بمدينة مأرب، وسُمع دوي انفجار عنيف.

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وأشاروا إلى أن القصف الحوثي أسفر عن إصابات في أوساط المدنيين، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجاء القصف الحوثي، بعد ساعة من إعلان التحالف العربي، وقف إطلاق النار من جانب واحد، لمدة أسبوعين؛ استجابة لدعوة الأمم المتحدة وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

ورحب المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، بإعلان التحالف العربي، الذي دعا فيه الأطراف اليمنية للاستفادة من الفرصة والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بأقصى سرعة وإحراز تقدم نحو سلام شامل ومستدام.