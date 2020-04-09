شكرا لقرائتكم ترمب: نتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه أنه يتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكورونا دون تأخير، مشيرا إلى أنه يقوم بإلغاء العراقيل الإدارية لإنتاج الأجهزة التنفس الصناعي.

وقال في مؤتمر خلية الأزمة الأميركية بشأن مستجدات جائحة كورونا، "نسير في المسار الصحيح لكن قد نشهد أياما عصيبة قبل تخطي هذه الأزمة".

كما تابع "أحث الأميركيين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي لقهر هذا العدو".

وقال أيضاً "دفعنا العام الماضي لمنظمة الصحة العالمية 452 مليون دولار مقابل 40 مليون من الصين".

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن فيروس كورونا ظهر في الصين وعليها أن تشاطر البيانات مع العالم، مضيفا أنه ليس الوقت المناسب لتبادل الإتهامات.

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كما قال في المؤتمر، أن على كل المنظمات الدولية بما فيها الصحة العالمية يجب أن تلتزم بواجباتها.

مايك بومبيو

وكشف أن هناك عدد من الدبلوماسيين الأميركيين في الصين ثبتت إصابتهم بالوباء.

وفيات عالية

ووفق إحصاء لرويترز، فإن وفيات فيروس كورونا في أميركا تجاوزت 14600 لتصبح ثاني أعلى دولة بعد إيطاليا.

وسجلت إيطاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم وهو 17669 بينما حلت إسبانيا في المركز الثالث بعدد وفيات بلغ 14555.

وحذر مسؤولون امريكيين المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع حتى رغم أن نموذجا أعدته جامعة مرموقة اليوم الأربعاء قلص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26 في المئة إلى 60 ألفا.

هذا وسجلت الوفيات في الولايات المتحدة رقما يوميا جديدا بأكثر من 1900 حالة جديدة في يوم واحد.