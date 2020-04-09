الجيش الليبي: إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف قواتنا شمال ليبيا

أعلن "​الجيش الوطني​ الليبي"، عن "إسقاط ​طائرة​ تركية ​مسيرة​ حاولت استهداف إحدى قواعده العسكرية شمال غرب ​ليبيا​"، متهماً ​الحكومة التركية​ بـ"التدخل في شؤون ليبيا ودعم "المليشيات الإرهابية"، في إشارة إلى ​القوات​ الموالية ل​حكومة الوفاق​ الوطني، التي تتمركز في العاصمة.

هذا وأعلنت قوات حفتر عن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة التركية، حيث تم الإعلان المرة الماضية عن إسقاط طائرة تركية مسيرة في ليبيا يوم 6 نيسان الماضي.