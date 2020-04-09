الجيش الليبي: إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف قواتنا شمال ليبيا

أعلن "الجيش الوطني الليبي"، عن "إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف إحدى قواعده العسكرية شمال غرب ليبيا"، متهماً الحكومة التركية بـ"التدخل في شؤون ليبيا ودعم "المليشيات الإرهابية"، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، التي تتمركز في العاصمة.
هذا وأعلنت قوات حفتر عن إسقاط عشرات الطائرات المسيرة التركية، حيث تم الإعلان المرة الماضية عن إسقاط طائرة تركية مسيرة في ليبيا يوم 6 نيسان الماضي.
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