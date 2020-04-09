شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف أخفى أردوغان أعداد مصابى كورونا عن شعبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن تعامل النظام التركى برئاسة أردوغان مع أزمة تفشى كورونا منذ ظهورها فى أنحاء تركيا ومحاولات إخفائها بشكل مستمر من أجل تجميل صورته، إلا أن تفشى الوباء أثبت فشل الحكومة التركية مع الأزمة منذ البداية وحتى الآن، حيث رصد التقرير أكاذيب الحكومة التركية فى ملف تركيا ومحاولات إخفاء تفشى الوباء عن الشعب التركي.

التقرير ذكر أن النظام التركى اعتقل كل الأطباء الذين خرجوا عبر صفحاتهم ليكشفوا للشعب التركى أكاذيب أردوغان وحكومة مع أزمة كورونا، ومحاولات إخفاء أن هناك حالات فى تركيا، إضافة إلى التعامل الفاشل مع الأزمة من ظهور الحالات، وتركهم لانتشار المرض بين الشعب التركي، وهو ما أثار الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد تعامل اردوغان ونظامه فى هذه الأزمة.

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كان قد رفض البرلمان التركى اقتراح أحزاب المعارضة بتطبيق «اقتراح قانون العنف فى قطاع الصحة» بأغلبية أصوات حزب «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية».

كانت المعارضة التركية قدمت اقتراحًا للبرلمان التركى من أجل الموافقة على قانون «العنف فى قطاع الصحة»، الذى يضمن حقوق العاملين فى مجال الصحة ممن يتعرضون للمعاملة السيئة من المرضى وأقاربهم.