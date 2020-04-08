غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة الشمال توزع 4 ملايين كمامة على السكان مجانا

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة الشمال، اليوم الأربعاء، في طنجة، أنها بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، ومسيري شركات النسيج، ستوزع 4 ملايين كمامة مجانا على سكان الجهة، قبل متم شهر أبريل الجاري، بتنسيق مع المصالح الإدارية ذات الصلة.

وكشف بلاغ الغرفة “أن المشاركين في الاجتماع قرروا بتنسيق مع السلطات المختصة فتح بعض الوحدات الانتاجية بصفة استثنائية مع التقيد التام بالإجراءات، والشروط الوقائية المعمول بها، وذلك من أجل إنتاج دفعة أولى من الكمية المذكورة من الكمامات، مطابقة للشروط والمواصفات الصحية، والوقائية الوطنية”.

واسترشدت المبادرة، يضيف البلاغ “بتوجيهات الملك محمد السادس، في سياق تعبئة مختلف الفعاليات الوطنية لمواكبة حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل الالتزام الدائم بقضايا الوطن وشؤون المواطنين”.

وأبرز البلاغ ذاته “الظرفية الخاصة، التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا، وتداعيات ذلك على الأوضاع الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية للموطنين، مثمنين العمل المتواصل، الذي تقوم به السلطات العمومية، والمحلية على مستوى الجهة، وكذا الانخراط القوي لمقاولات جهتنا للحد من آثار هذه الجائحة”.