شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 541 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت فرنسا 541 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء في أواخر شهر يناير المنصرم إلى 10869 حالة. وأوضح مدير عام الصحة جيروم سالومون أن عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة بلغت 7148 مريض، مبيناً أن الفيروس لا يزال نشطًا للغاية والضغط لا يزال كبيرًا جدًا على النظام الصحي.

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