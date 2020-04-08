شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتفق مع تقرير «حظر الأسلحة» بشأن النظام السوري والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن التقرير الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعد أحدث إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة التي تدين النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها.

وأعرب "بومبيو"، في بيان صادر عنه اليوم، عن إشادة بلاده بالتحقيقات الشاملة وعمل الخبراء الذي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أظهر مرة أخرى أن جهودها في سوريا غير متحيزة ومهنية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة من عوامل تمكين الأسد في روسيا وإيران، إخفاء حقيقة أن نظام الأسد مسؤول عن العديد من هجمات الأسلحة الكيميائية.

وحث وزير الخارجية الأمريكي، الدول الأخرى على الانضمام إلى جهود الولايات المتحدة في تعزيز المساءلة عن النظام السوري والتمسك بالمعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي دولة، يشكل تهديدًا أمنيًا غير مقبول لجميع الدول.

وأوضح أن التقرير يظهر معلومات تفيد بأن النظام السوري يحتفظ بكميات كافية من المواد الكيماوية، لا سيما السارين والكلور، وخبرة من برنامج الأسلحة الكيماوية التقليدية لاستخدام السارين في إنتاج ونشر ذخائر من الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة.