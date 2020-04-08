شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: الالتزام بالتعليمات يسرع الخروج من أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
ودعا الحكومة الأردنية إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، بوصفها جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني، وضرورة التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية.
وأكد العاهل الأردني أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمن مخزونًا مريحًا لدى الأردن.
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