شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: الالتزام بالتعليمات يسرع الخروج من أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، إن التزام الأردنيين بالتعليمات الصحية وتحملهم مسؤولياتهم، يسرع خروج البلاد من أزمة كورونا، ويسهم بعودة الحياة والأعمال الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

ودعا الحكومة الأردنية إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، بوصفها جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني، وضرورة التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية.

وأكد العاهل الأردني أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمن مخزونًا مريحًا لدى الأردن.