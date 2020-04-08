الوضع الصحي لبوريس جونسون "مستقر" في العناية المركزة





أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن بوريس جونسون في وضع صحي "مستقر" في يومه الثالث في العناية المركزة حيث يعالج من فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 6200 شخص في البلاد.

وقال "إن رئيس الوزراء في وضع مستقر ويتجاوب مع العلاج".

وأوضح المصدر نفسه إن جونسون "معنوياته جيدة" ولم يخضع لجهاز تنفس اصطناعي بعدما تلقّى دعماً بالاوكسجين رافضاً التعليق على معلومات صحيفة "ذي تايمز" التي ذكرت أن الحرارة المستمرة التي استدعت دخوله مستشفى سانت توماس في لندن، بعد عشرة أيام من إعلان اصابته بفيروس كورونا المستجد في 27 آذار/مارس، انخفضت.

وأثار إدخال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ البالغ من العمر 55 عاماً الأحد إلى المستشفى ثم نقله في اليوم التالي إلى قسم العناية المركزة صدمة في بريطانيا.

واعترف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي كلّفه جونسون بحلّ محلّه ريثما يتحسّن وضعه الصحّي، بأنه صدم عند سماعه نبأ دخول رئيس الحكومة قسم العناية المركّزة. وقال في مؤتمر صحافي "إنه ليس فقط رئيس حكومتنا، بل زميل وصديق كذلك"، مشيراً إلى "أنه مقاتل" و "سينجو".

وجونسون هو أول رئيس حكومة دولة عظمى يصاب بالفيروس الذي يواصل انتشاره في بريطانيا.

هذا وقد سجلت بريطانيا الثلاثاء أكثر من 786 وفاة خلال 24 ساعة، ما يعد رقماً قياسياً جديداً في البلاد فيما هناك نحو 55 ألفا و200 إصابة معلنة رسميا.

وبحسب دراسة نشرها معهد الصحة في جامعة واشنطن، فإنّ عدد الوفيات في بريطانيا قد يصل إلى 66 ألفاً في أول موجة من الوباء من أصل اجمالي 150 ألف وفاة متوقعة في أوروبا.

وتعتبر السلطات البريطانية أن البلاد ستشهد ذروة الوباء في الأيام المقبلة لكن تخشى تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي مع اقتراب عطلة عيد الفصح.

وتعود إلى دومينيك راب مسؤولية اتخاذ مثل هذا القرار بتمديد العزل الذي يخلف تداعيات اقتصادية واجتماعية مؤلمة. لكن هذا القرار، بحسب رئاسة الحكومة البريطانية، سيصدر بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الإغلاق التام في 23 آذار/مارس بعد تردد.

وأشار المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس الذي كان يقف بجوار راب في المؤتمر الصحافي، "نأتي بعد فرنسا بنحو أسبوعين، وبضعة أسابيع بعد إيطاليا بحسب الأرقام" التي تدل على عدد الإصابات أو الوفيات.



تجدر الإشارة إلى أن جونسون واجه انتقادات في هذه الأزمة غير المسبوقة لأنه تأخر في فرض إجراءات العزل. حتى إنه استخف في مطلع آذار/مارس بانتشار الفيروس عبر قوله إنه "صافح الجميع" بينهم مرضى بكوفيد-19 خلال زيارة لمستشفى.

لكن وضعه تدهور ونقل مساء الاثنين الى العناية المركزة في مستشفى سانت توماس قبالة البرلمان في وسط لندن.

