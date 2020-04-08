مقتل شخص بهجوم مسلح في مركز ميسان

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن شخصا قتل بهجوم مسلح في مركز ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحا اطلق النار باتجاه شخص يبلغ من العمر ١٦ عاما في منطقة عواشة مركز ميسان، ما ادى الى مقتله في الحال".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".
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