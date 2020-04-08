انطلاق حملة كبرى للتعفير في اقضية ونواحي البصرة

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باشرت فرق من هيئة الاعلام والاتصالات، بحملة تعفير في المناطق السكنية والشعبية والمستشفيات الحكومية بمشاركة هيئة الحشد الشعبي وعدد من المتطوعين.
وشملت الحملة مناطق (الحيانية ؛ القبلة ؛ خمس ميل ؛ المعقل ؛ العباسية ؛ وأقضية ونواحي البصرة (ابو الخصيب، وشط العرب، والدير والنشوة، القرنة)، اضافة الى بعض المستشفيات الحكومية ابتدا من المستشفى التعليمي (الجمهوري) المخصص للحجر الوقائي الصحي المصابين وباقي المستشفيات.
وقال مدير مكتب الهيئة بالمحافظة صفاء صالح مهدي ان "الحملة جاءت ضمن مبادرة الهيئة لدعم الجهود الوطنية المبذولة في المساهمة بالقضاء على وباء كورونا"، مضيفا ان "الحملة شملت تعفير عدد من المناطق السكنية وتثقيف الناس بطرق الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره".
وتاتي هذه الحملات التثقيفية التي تقوم بها مكاتب هيئة الاعلام والاتصالات في عموم محافظات العراق للمساهمة بالوقاية من وباء كورونا بأكثر من طريقة والذي انتشر بالفترة الاخيرة وعانت منه الكثير من البلدان.
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