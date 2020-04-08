بعد الصور المضللة.. 'طفل الكمامات' عراقي الهوية

قبل أيام، انتشرت صورة هذا الطفل وغدت حديث وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف البلدان بعدما ظهر وهو يصنع الكمامات.

كل دولة على حدة شدت البساط نحوها، ففي مصر نشر رواد مواقع التواصل الصورة وقالوا إنها لطفل مصري يقوم بهذا العمل مجانا، متفاخرين بما يفعل.

وفي السعودية أيضا، تداول آخرون صورة الطفل وأرفقوها بعبارات الإعجاب، وكذلك في تونس، والجزائر ولبنان.