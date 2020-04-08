الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة غربي طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية غربي العاصمة طرابلس.



ووفقا للعين، أكدت الكتيبة 134 المكلفة بحماية قاعدة الوطية إسقاط الطائرة التركية المسيرة قرب القاعدة، موضحة أن القاعدة بأمان ولم تتعرض لأي أذى.

وأفادت على صفحتها بموقع "فيسبوك" أنه "تم رصد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﻆﻮﻣﺔ ﺗﺠﺴﺲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻥ خاصة بالميليشيات في مدينة الزاوية ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻋﻠﻴﻪ"، محذرة من استغلال المليشيات هذه المنظومة لرصد خطوط ﺳﻴﺮ الجنود عن طريق ﺍﻟﺎﺗﺼﺎﻟﺎﺕ النقالة.

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وسبق وتعرضت قاعدة الوطية 25 مارس/آذار الماضي لهجوم فاشل من قبل المليشيات خسرت على إثرها مدن زلطن والجميل والعسة ورقدالين ووصلت قوات الجيش الليبي إلى حدود مدينة زوارة أحد أهم منافذ السلاحج التركي إلى ليبيا، إضافة إلى نقاط عسكرية مهمة قرب الحدود التونسية.

وتعد قاعدة الوطية العسكرية -عقبة بن نافع سابقا- أحد أهم القواعد العسكرية الجوية للجيش الليبي في المنطقة الغربية التي تنطلق منها الطائرات مختلفة الطرازات التي تؤمن مناطق العمليات بمحاور طرابلس.

وفرض الجيش الليبي سيطرته الكاملة على الأجواء في المنطقة حيث سبق وأعلن إسقاط أكثر من 50 طائرة تركية مسيرة ومقتل نحو 1000 مرتزق سوري وأفريقي و50 عسكريا تركيا وإصابة وأسر آخرين منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من الارهاب 4 أبريل/نيسان 2019.

وتستمر خروقات المليشيات المدعومة تركيا والمعززة بأسلحة تركية ومرتزقة سوريين وأفارقة للهدنة المعلنة لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا وسابقتها المعلنة بجهود دولية منذ ١٢ يناير/كانون الثاني الماضي.