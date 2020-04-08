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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا توجه تهمتي الإرهاب والقتل لمنفذ حادث طعن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه المدعي العام الفرنسي الخاص بمكافحة الإرهاب، الأربعاء، تهم الإرهاب والقتل لشخص شن هجوما داميا بسكين جنوب شرقي البلاد، مطلع الأسبوع.
وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، حيث وقع في بلدة رومان-سور-إيزير.
وأوقفت الشرطة الفرنسية المشتبه به في تنفيذ حادث الطعن، وذكرت عبر حسابها على تويتر أنها أوقفت المتهم في رومان-سو-إيزير بمدينة ليون جنوب شرقي البلاد.
وأفادت الشرطة، في وقت سابق، بسقوط قتيلين و7 جرحى في حادث طعن نفذه مجهول.
واعتدى المشتبه به على عدة أشخاص في متجر وفي الشارع قبل أن يتم توقيفه، وفق مصدر قريب من التحقيق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعيش الفرنسيون أسبوع العزل الرابع في ظل التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا الجديد "كوفيد-19".
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