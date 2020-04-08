ترحيب أوروبي بعملية بحرية تراقب حظر السلاح إلى ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 رحبت ألمانيا نيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بمجلس الأمن، ببدء العملية "إيريني"؛ لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، والحد من تسليح المليشيات المسلحة.

Advertisements وعقد مجلس الأمن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة مغلقة؛ لمناقشة عملية الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. والثلاثاء الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية "إيريني"، والتي تعني باللغة اليونانية "السلام"، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس/آذار الماضي، بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.

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