تواقيت صلوات الأسبوع العظيم في ​دير المخلص​ – جون التي ستبث مباشرةً عبر صفحة تطبيق الفيسبوك الخاصة بالرهبنة. خميس الأسرار: -07:30 صلاة تبريك زيت التائبين -11:00 صلاة الغروب وقداس مار باسيليوس -17:00 الأناجيل المقدسة و ​رتبة الآلام​ الخلاصية الجمعة العظيمة: -11:00 صلاة ​الساعة​ التسعة الكبرى والغروب والتنزيل عن الصليب Advertisements -17:00 صلاة الجناز السيدي سبت النور: -10:30 صلاة ​تقديس​ النور وصلاة الغروب وقداس مار باسيليوس -18:15 قراءة النبوءات مع رتبة تبريك الخبزات أحد ​الفصح​: 05:30 صلاة الهجمة وسحر الفصح والقداس الإلهي

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