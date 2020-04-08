ترامب يشكر الهند بعد قرارها زيادة صادراتها من أدوية مضادة لكورونا

وجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، شكره للسلطات ​الهند​ية بعد قرارها زيادة صادراتها من دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا.

وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الأوقات الاستثنائية تتطلب تعاونا أوثق بين الأصدقاء. شكرا للهند وللشعب الهندي على القرار المتخذ بشأن دواء هيدروكسي كلوروكين، هذه الخطوة لن تُنسى، فشكراً لرئيس الوزراء ​ناريندرا مودي​، على قيادته القوية وعدم اكتفائه بمساعدة الهند، بل الإنسانية كاملة في حربها".

وكانت السلطات الهندية قد أكدت أمس الثلاثاء، إنها ستسمح بتصدير شحنات من ​الدواء​ المذكور، بعد أن حثها الرئيس الأميركي على ذلك.