عبد المهدي: عمليات الانسحاب الواسع للقوات الأجنبية من العراق تمت بمراسيم رسمية

أكد رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ العراقية ​عادل عبد المهدي​، خلال اجتماع ل​مجلس الأمن​ الوطني لمناقشة ملف العلاقات العراقية الأميركية ومستقبل التعاون الاقتصادي والأمني" بين ​بغداد​ و​واشنطن​، على "أهمية أن يكون محور علاقات بلاده مع ​الولايات المتحدة​ بشكل ودي بعيدا عن العدائية".

ولفت عبد المهدي الى ان "الاجتماع بحث الوجود العسكري بعد ظروف صعبة مرّت وسقوط شهداء وخسائر، بعد القرار الذي اتخذه ​مجلس النواب​، وذلك في ظل الحرص على المشاركة في اتخاذ القرار والحرص على وحدة الصف الوطني والتوصل إلى اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا"، مشيراً الى أن "عمليات الانسحاب الواسع للقوات الأجنبية تمت مؤخرا بمراسيم رسمية وتحت ظل القانون والنظام".