الصحة السورية: شفاء حالة رابعة وعدد المصابين 15 وحالتي وفاة بكورونا

أفادت ​وزارة الصحة​ السورية، بأن حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ المسجلة في البلاد حتى اليوم هي 19 إصابة، شفي منها 4، فيما توفي شخصان.

وفي سياق متصل، جهزت وزارة الصحة أربعة عشر مركزا للعزل الطبي في مختلف المحافظات مزودة بكل مستلزمات العناية بالمرضى والحماية للكوادر الطبية والفنية.

تجدر الإشارة إلى أن ​منظمة الصحة العالمية​ كانت قد صنفت فيروس كورونا بـ"الوباء العالمي"، و قد دعت جميع الدول للعمل بكل جدية لمنع تفشي الفيروس بين الناس إذ أنه بات يشكل خطرا على المجتمع.