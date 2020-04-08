أفادت وزارة الصحة السورية، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في البلاد حتى اليوم هي 19 إصابة، شفي منها 4، فيما توفي شخصان.
وفي سياق متصل، جهزت وزارة الصحة أربعة عشر مركزا للعزل الطبي في مختلف المحافظات مزودة بكل مستلزمات العناية بالمرضى والحماية للكوادر الطبية والفنية.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت فيروس كورونا بـ"الوباء العالمي"، و قد دعت جميع الدول للعمل بكل جدية لمنع تفشي الفيروس بين الناس إذ أنه بات يشكل خطرا على المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: شفاء حالة رابعة وعدد المصابين 15 وحالتي وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.