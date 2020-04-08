الصحة المصرية: خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل

أعلنت ​وزارة الصحة​ والسكان المصرية، عن "خروج 29 من المصابين ب​فيروس كورونا​ من ​مستشفى​ العزل، بينهم أجنبيان"، مشيراً إلى أن "إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 305 ​حالات​".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 اذار ، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.