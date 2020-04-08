مستشفى بيروت الحكومي: 33 إصابة مثبتة بالكورونا بمنطقة العزل و 62 تماثلوا للشفاء

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​ في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​، ان "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصلت إلى 33 إصابة، وتم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس نقلت من ​مستشفيات​ أخرى".

ولفت المستشفى الى انه "تماثلت حالتان للشفاء من الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية حتى تاريخه 62 حالة شفاء، وان جميع المصابين يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج".