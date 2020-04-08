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حصيلة الوفيات بكورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 14 ألف حالة

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بلغت حصيلة الوفيات ب​فيروس ​ في ​الولايات المتحدة​ حتى اليوم 14 ألفا 262 حالة، حسبما أفاد معهد جونز هوبكنز، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد اقترب من 420 ألف حالة، وتماثلت قرابة 23 ألف حالة للشفاء.

ووفقا للإحصاءات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل أكثر من 1.35 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" عبر العالم، بينها ما يزيد عن 79.2 ألف حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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