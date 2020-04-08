حصيلة الوفيات بكورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 14 ألف حالة

بلغت حصيلة الوفيات ب​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ حتى اليوم 14 ألفا 262 حالة، حسبما أفاد معهد جونز هوبكنز، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد اقترب من 420 ألف حالة، وتماثلت قرابة 23 ألف حالة للشفاء.

ووفقا للإحصاءات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل أكثر من 1.35 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" عبر العالم، بينها ما يزيد عن 79.2 ألف حالة وفاة.