يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف-لودريان الأربعاء أن بلاده ستخصص مساعدة تبلغ قيمتها "قرابة 1,2 مليار يورو" لمكافحة تفشي كوفيد-19 في إفريقيا.
وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية "على المستوى الثنائي، سنشارك في هذه الجهود عبر إعادة توجيه جزء أساسي من مساعدتنا من أجل التننمية، إلى التحديات الصحية والتحديات الغذائية بقيمة 1,2 مليار يورو".
وأضاف وفق ما جاء في نصّ كلمته، "الحاجات هائلة" داعياً إلى تعزيز "أنظمة الرعاية" في إفريقيا وكذلك "قدرات الكشف والبحث العلمي عبر دعم البحث الإفريقي".
وشدد لودريان على أنه ينبغي "تأمين تعبئة مالية كبيرة" داعياً مجموعة الدول السبع ومجموعة الدول العشرين إلى العمل في هذا الاتجاه.
وأكد الاتحاد الأوروبي من جهته الأربعاء تخصيص "أكثر من 20 مليار يورو" إلى الدول الأضعف في إفريقيا وفي سائر أنحاء العالم لمساعدتها في مكافحة وباء كوفيد-19.
وأضاف لودريان "ينبغي على الأرجح التفكير في تنظيم جسر جوي إنساني من أوروبا لنقل المساعدات".
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا ستخصص 1,2 مليار يورو لمكافحة كورونا في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.