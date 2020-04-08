غوتيريش يدعو إلى "الاتحاد" بمواجهة فيروس كورونا

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أكد أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الأربعاء أنّ الوقت "لم يحن" لاستخلاص الدروس حول تعامل منظمة الصحة العالمية مع تفشي وباء كوفيد-19، داعيا إلى "الاتحاد"، في انتقاد مبطن إلى الرئيس الأميركي الذي وجّه اتهامات للمنظمة.

ونقل المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك عنه أنّه "بعد طي صفحة هذا الوباء سيكون هناك وقت لإجراء مراجعة شاملة ... لكنه ليس الوقت المناسب".

وأضاف "الآن هو وقت الاتحاد، كي يعمل المجتمع الدولي في تضامن لوقف هذا الفيروس وتداعياته المدمرة".

وكان ترامب الذي تعرض لانتقادات واسعة إزاء استجابته ضد الأزمة، قد اتهم منظمة الصحة العالمية بالتحرك ببطء.

وقال ترامب "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت حقاً ... كان بإمكانها التحرك قبل أشهر".

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وتساءل عن الأسباب التي جعلت منظمة الصحة العالمية "تقدم توصيات خاطئة كهذا" في إشارة على ما يبدو إلى توصياتها السابقة بعدم وقف السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس الذي ظهر أولا في الصين.

وقال غوتيريش إن منظمة الصحة العالمية "في خط الدفاع الأول، تقدم الدعم للدول الأعضاء ومجتمعاتها، وخصوصا الأكثر ضعفا بينها، بالارشادات والتدريب والمعدات والخدمات الملموسة المنقذة للأرواح".

بدوره حض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبيريسوس الأربعاء القادة على وقف تسييس الوباء مدافعا بشدة عن عمل المنظمة.

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