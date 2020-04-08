شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة البرلمان تدعو لتكثيف مبادرات دعم العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء وكذلك المحافظين، لدعم العمالة غير المنتظمة فى أزمة كورونا، خطوة جيدة ومبادرة طيبة من الحكومة، مضيفا أنه يتمنى أن تعمم هذه المبادرة على كبار المسئولين فى الوزارات والجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والبنوك وغيرها.

وأضاف "عبد الفتاح"، لـ"الخليج 365"، أنه يدعو رجال الأعمال والمجتمع المدنى للمساهمة فى دعم العمالة غير المنتظمة، لأن هؤلاء العمال عددهم يتجاوز 12 مليون عامل، ولابد من دعمهم فى هذه الظروف الصعبة لتخفيف الأعباء عن أسرهم.

ولفت "عبد الفتاح"، إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تتابع عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ500 جنيها لهم، والتي قررها رئيس الجمهورية، وتتابع المقترحات المطروحة لآلية صرفها لهم لمنع التجمعات والازدحام.

يذكر، أنه أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة فى أزمة كوورنا.

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وأوضح "مدبولى"، أن الاستقطاع مستمر لمدة 3 أشهر، لمساعدة العمالة غير المنتظمة، والذين يتضررون من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن أمس.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن مد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، حتى 23 أبريل الجارى، وقال إن الحكومة تعقد اجتماعات على مدار الساعة لمتابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا، موضحا أن الحكومة توجه التحية لكل أجهزة الدولة والأطقم الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن القوات المسلحة مسخرة فى خدمة الوطن لحمايته من الأخطار التي تهدده في الداخل والخارج، وكافة أجهزة القوات المسلحة، وهى رسالة طمأنة، فلدينا قاعدة وبنية أساسية قوية، مؤكدا أن مصر مازالت في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على كورونا.