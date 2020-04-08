شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطلب الأرقام والبيانات الخاصة بكورونا للتصدى للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، المواطنين من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن فيروس كورونا، وما ينشر بشأن أرقام الإصابات والوفيات ومحاولات البعض نشر الفزع والهلع والرعب بين المواطنين، وخاطبت اللجنة وزارة الصحة والسكان بأن يكون هناك تواصل مستمر بين اللجنة والوزارة، وموافاة اللجنة تباعا بآخر التطورات والإحصائيات لتخاطب بها النواب في دوائرهم لطمأنة جموع المواطنين والبعد عن الشائعات والبيانات من غير مصادرها الرسمية.

وقال النائب الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لـ"الخليج 365"، إن اللجنة طالبت في تقريرها الذى أعدته بخصوص متابعتها لتداعيات مواجهة فيروس كورونا، بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن ينال من بناء الدولة بالشائعات والأكاذيب أو الافتراءات أو التقليل من جهودها.

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وطالب "شهاب"، بالتنبيه على وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية والدورية بما يتم رصده من حالات اشتباه أو الإصابات المؤكدة، حيث إنه قد تلاحظ نشر بيانات غير صحيحة على صفحات التواصل الاجتماعي، مما قد يثير البلبلة لدى المواطنين، مؤكدا أهمية التنبيه على النواب فى دوائرهم برصد الشائعات والبيانات الخاطئة التى قد تثير البلبلة لدى المواطنين، ومراجعة المسئولين (كل فيما يخصه)، لتصحيح البيانات ونفى الشائعات والإعلان عن ذلك من خلال مواقع رسمية للمديريات أو المحافظات.

وأضاف "شهاب"، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار الوباء في البلاد، داعيا جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمساعدة الدولة فى محاصرة هذا الفيروس وتحجيم أضراره ووقف انتشار العدوى.