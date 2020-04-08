شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب وزارة الصحة بموافاة البرلمان بخطة مواجهة فيروس كورونا حال وصل للمرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت النائبة هالة مستكلي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة موافاة اللجنة بخطة وزارة الصحة المستقبلية في حال وصلت مرحلة تفشي وباء فيروس كورونا إلى المرحلة الثالثة، مؤكدة أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد، وتسعى بقدر الإمكان لتحجيم أضراره والحفاظ على صحة وسلامة الشعب.

وقالت "مستكلى"، لـ"الخليج 365"، إن لجنة الصحة بالبرلمان تتابع كل الإجراءات التي تتخذها وتقوم بها وزارة الصحة، وتثمن هذه الإجراءات، مشيرة إلى ضرورة زيادة حملات توعية المواطنين ودعوتهم للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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كما طالبت النائبة هالة مستكلي، بضرورة إجراء فحص طبي شامل على جميع أفراد الأطقم الطبية وخاصة من يعملون بمستشفيات العزل والصدر والحميات والمعامل حتى يعملون باطمئنان علي أنفسهم وذويهم، ومساعدتهم على استكمال محاربتهم ضد فيروس الكورونا، مع توفير المستلزمات الطبية والمطهرات بكافة المستشفيات لحمايتهم.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أهمية وضرورة تأمين أفراد الطاقم الطبي وجميع المشاركين من خلال عمل فحص شامل من تحاليل (pcr)، ومسحات مرة كل أسبوعين على الأقل، مع توفير جميع المستلزمات الطبية لحمايتهم في الحرب الدائرة بين كورونا وأطقم الفريق الطبي.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، أوصت في تقرير لها بشأن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، عرضته على المجلس، بالعمل علي تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات الأمراض الصدرية والرعاية المركزة للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية، وضرورة الإسراع بالكشف على أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وصيانتها، حيث نادت اللجنة بذلك كثيرا، كما أوصت اللجنة بعزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضى نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام).