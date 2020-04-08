شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم تميم.. قطر تواصل الانتهاكات ضد العمالة الأجنبية رغم تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكس استمرار انتهاكات النظام القطري ضد عمال آسيويين محتجزين في قطر، ويصرخون من تردي أوضاعهم التي تهدد بنشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذى تحول إلى وباء بسبب إهمال السلطات فى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس القاتل.
وأكد التقرير الذى نشره الموقع: "كما أن السلطات القطرية تضع أكثر من 100 عامل في عنبر واحد وتتركهم بدون طعام لأيام عدة، بالإضافة إلى أن رئيسهم بالعمل قرر منع مغادرتهم من الغرفة أو الخروج بالهواء الطلق، مما أشبه وجودهم داخل سجن".
وأضاف العمال أنهم لم يتلقوا معلومات حول موعد حصولهم على راتبهم، وسط تكهنات بأنهم لن يحصلوا عليه في ظل هذه الظروف، حيث أبلغتهم شركتهم بأن عليهم بالبقاء حتى نهاية فترة العزل، دون أن يكون لديهم أي خيار سواء بالبقاء أو المغادرة.
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