شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية قادمة من باريس تقل عالقين مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، رحلة شركة آير كايرو الاستثنائية، القادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها عدد من المصريين العائدين من هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وغادرت الرحلة القاهرة صباح اليوم الأربعاء بالتنسيق مع وزارة الهجرة المصرية ووزارة الطيران، لعودة من المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى مصر، نتيجة تفشى فيروس كورونا.

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وكانت شركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، نظمت أيضا عدة رحلات استثنائية من عدة مطارات مختلفة بينها شرم الشيخ إلى لندن، وغادر على متنها وفود سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية الخاصة بهم، وعادت إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها عدد من المصريين من العالقين بلندن.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان وفرنسا لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران، بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.