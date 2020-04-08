بومبيو يدعو ألمانيا إلى التعاون المشترك لإنعاش الاقتصاد في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الحكومة الألمانية بالمشاركة في جهود إنعاش الاقتصاد في ظل أزمة كورونا الراهنة.

وفي مقابلة مع موقع البث المباشر لصحيفة بيلد "بيلد لايف"، قال الوزير الأمريكي:"ما ننتظره من ألمانيا هو أن تفعل ما فعلناه معا منذ عقود عديدة، أي رد منسق ودفع منسق للاقتصاد".

وأضاف بومبيو أن برلين وواشنطن تجريان اتصالات مكثفة وتتعاونان معا من أجل مساعدة المواطنين والحفاظ على الرخاء في البلدين.

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وتابع بومبيو أن هناك تبادلا للرأي بين الجانبين بشأن الإمداد المتبادل " للسلع التكتيكية" التي تحتاجها ألمانيا والولايات المتحدة في هذه الأزمة.

وحدثت بعض التوترات بين الجانبين مؤخرا بشأن هذه السلع، وذلك عندما جرى مصادرة 200 ألف كمامة في مطار بانكوك في تايلاند بتحريض من الولايات المتحدة، وكانت هذه الكمامات في طريقها إلى ألمانيا.

وكانت الكمامات مخصصة لشرطة ولاية برلين، وقد وجهت حكومة الولاية الألمانية انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة.

وفي المقابل، نفت السفارة الأمريكية في برلين اتهام واشنطن بالوقوف وراء مصادرة الكمامات.